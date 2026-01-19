Migranti, 165 sbarcati a Lampedusa

Tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, sono stati individuati tra l’alba e la mattinata in diversi punti di Lampedusa: alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente.

Alla Guitgia i carabinieri hanno fermato 74 persone â€” eritrei, egiziani, pakistani, bengalesi, iracheni e marocchini â€” che hanno riferito di essere salpate da Tagiura, in Libia.Â L’imbarcazione di circa 12 metri Ã¨ stata rintracciata, ma al momento non Ã¨ possibile il recupero a causa del mare agitato.

I finanzieri della Sezione navale hanno intercettato a Cala Palme altre 70 persone, tra eritrei, pakistani, bengalesi e sudanesi, arrivate autonomamente a Cala Spugne su un natante di 12 metri.Â Anche in questo caso il recupero della barca Ã¨ temporaneamente impossibile per le condizioni meteomarine avverse.

La Tenenza della Guardia di finanza ha inoltre bloccato, in due distinti momenti, 21 migranti â€” bengalesi, pakistani e sudanesi: 16 lungo la strada di Ponente, all’altezza di Cala Galera, e 5 al porto di Lampedusa.Â Questi ultimi hanno riferito di aver viaggiato da Zuara, in Libia, a bordo di un gommone di 6 metri, non ancora individuato.

Tutti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di 150 persone effettuato ieri sera, si contano attualmente 178 ospiti.

