Migranti, 165 sbarcati a Lampedusa

ImolaOggiCRONACA, News 2026

sbarchi a Lampedusa

Tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, sono stati individuati tra l’alba e la mattinata in diversi punti di Lampedusa: alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente.

Alla Guitgia i carabinieri hanno fermato 74 persone â€” eritrei, egiziani, pakistani, bengalesi, iracheni e marocchini â€” che hanno riferito di essere salpate da Tagiura, in Libia.Â L’imbarcazione di circa 12 metri Ã¨ stata rintracciata, ma al momento non Ã¨ possibile il recupero a causa del mare agitato.

I finanzieri della Sezione navale hanno intercettato a Cala Palme altre 70 persone, tra eritrei, pakistani, bengalesi e sudanesi, arrivate autonomamente a Cala Spugne su un natante di 12 metri.Â Anche in questo caso il recupero della barca Ã¨ temporaneamente impossibile per le condizioni meteomarine avverse.

La Tenenza della Guardia di finanza ha inoltre bloccato, in due distinti momenti, 21 migranti â€” bengalesi, pakistani e sudanesi: 16 lungo la strada di Ponente, all’altezza di Cala Galera, e 5 al porto di Lampedusa.Â Questi ultimi hanno riferito di aver viaggiato da Zuara, in Libia, a bordo di un gommone di 6 metri, non ancora individuato.

Tutti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di 150 persone effettuato ieri sera, si contano attualmente 178 ospiti.
www.lasicilia.it

Articoli correlati

Ong Solidaire

Nave Solidaire traghetta 33 migranti nel porto della Spezia

sbarchi a Lampedusa

Migranti, 30 sbarcati a Lampedusa

sbarchi 2025

Migranti, Viminale: nel 2025 sbarchi calati dello 0,48%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *