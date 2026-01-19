Mattarella: ‘la magistratura ha contribuito ad attuazione della Costituzione’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Mattarella

“La magistratura italiana ha contribuito all’attuazione dei principi costituzionali”

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati nell’aprile scorso.

“Al contempo, ha vissuto un’ampia evoluzione nello svolgimento dei compiti che l’architettura costituzionale le ha attribuito. Il percorso svolto fino a oggi Ã¨ utile per comprendere il ruolo della magistratura e gli ambiti entro i quali si deve svolgere la funzione assegnatale dalla Costituzione, nell’esercizio della giurisdizione attraverso l’interpretazione e l’applicazione rispettosa e imparziale della legge”, ha aggiunto il capo dello Stato. (askanews)

Articoli correlati

costituzione

Giustizia, Mattarella: ‘Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri’

magistrati

Le chat segrete dell’Anm: “Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere”

Maurizio Belpietro

“Ha diffamato le Ong” che traghettano migranti: Belpietro condannato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *