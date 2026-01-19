Giustizia, Mattarella: ‘Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri’

ROMA, 19 GEN – “La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all’indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Essa persegue, infatti, il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertÃ fondamentali di ciascuno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. (ANSA)

(askanews) – “La decisione giudiziaria, una volta assunta, nel nostro Stato di diritto non Ã¨ una veritÃ assoluta ma Ã¨ sottoposta a verifiche e controlli – come richiesto dalla Costituzione per qualunque attivitÃ istituzionale – cosÃ¬ da assicurarne la conformitÃ all’ordinamento”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati nell’aprile scorso.