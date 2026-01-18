La UE potrebbe eliminare le basi Usa in caso di occupazione della Groenlandia

L’Unione europea potrebbe cancellare le basi Usa se Washington dovesse occupare la Groenlandia
Lo scrive l’Economist. L’Unione europea considera l’ipotesi di eliminare le basi militari americane in Europa come una leva sugli Stati Uniti nel caso di un tentativo di occupazione della Groenlandia. La pubblicazione osserva che il ritiro di basi come Ramstein in Germania renderebbe piÃ¹ difficile per gli Usa proiettare la forza in Medio Oriente e in Africa.
Nonostante l’interesse dell’Europa per la presenza della NATO, questo potrebbe diventare uno strumento di deterrenza. Potrebbero anche essere prese misure economiche aggressive contro le aziende tecnologiche americane.
