Bild, i soldati tedeschi hanno giÃ  lasciato la Groenlandia

“Le forze armate tedesche hanno segretamente lasciato la Groenlandia, senza alcun annuncio, notifica o altra spiegazione. Il portavoce della missione sul posto non ha risposto alle domande o alle chiamate. Nessuna spiegazione Ã¨ stata fornita nemmeno da Berlino”.

Lo afferma la Bild. Secondo il media tedesco, l’ordine di partenza Ã¨ stato ricevuto da Berlino “solo questa mattina molto presto” e “nessuna spiegazione Ã¨ stata data alle truppe sul campo”. Tutti gli appuntamenti in programma hanno dovuto essere cancellati con urgenza. La partenza Ã¨ avvenuta a mezzogiorno. (ANSA)

