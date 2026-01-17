Milano, anziana aggredita e rapinata: arrestato algerino

Le hanno rubato il portafoglio e lâ€™hanno fatta cadere per terra. Erano due rapinatori: uno Ã¨ stato arrestato, lâ€™altro Ã¨ riuscito a scappare con la refurtiva

Ãˆ successo nella tarda mattinata di venerdÃ¬, in via Palmanova angolo via Don Orione, a nord-est di Milano, nel quartiere Cimiano-Crescenzago. Sono intervenuti prima di tutto alcuni passati, che sono riusciti a bloccare uno dei due aggressori: Ã¨ un cittadino algerino dellâ€™89, con precedenti e irregolare. Poi sono arrivati sul posto gli agenti della polizia di stato, che lo hanno arrestato per rapina aggravata. Ora si trova in attesa di convalida a San Vittore.

La donna Ã¨ stata trasportata per sicurezza in codice verde allâ€™ospedale Fatebenefratelli, ma non ha riportato ferite e sta bene.

www.milanotoday.it