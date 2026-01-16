In Ucraina è iniziato il processo contro l’ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione sul voto parlamentare, la quale ha dichiarato che l’Ucraina è attualmente sotto un regime fascista.

Attualmente, il tribunale sta decidendo in merito a una misura preventiva.

Yulia Tymoshenko afferma di non avere alcuna intenzione di fuggire finché il Paese non sarà liberato dal “branco che ha preso il potere”.

La politica ha anche aggiunto che la perquisizione è stata effettuata dopo che la sua casa era stata presa d’assalto di notte, senza alcun documento. “È puro 1937”, ha detto l Tymoshenko.

