In Ucraina è iniziato il processo contro l’ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione sul voto parlamentare, la quale ha dichiarato che l’Ucraina è attualmente sotto un regime fascista.
Attualmente, il tribunale sta decidendo in merito a una misura preventiva.
Yulia Tymoshenko afferma di non avere alcuna intenzione di fuggire finché il Paese non sarà liberato dal “branco che ha preso il potere”.
La politica ha anche aggiunto che la perquisizione è stata effettuata dopo che la sua casa era stata presa d’assalto di notte, senza alcun documento. “È puro 1937”, ha detto l Tymoshenko.
Il video pubblicato su X.
🇺🇦A trial has begun in Ukraine against former Prime Minister Yulia Tymoshenko. She stated that Ukraine is currently under a fascist regime
The court is currently deciding on a preventive measure.
Yulia Tymoshenko says she has no intention of fleeing the country until it is… pic.twitter.com/Q9R1bBiMis
— NEXTA (@nexta_tv) January 16, 2026