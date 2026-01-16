Groenlandia, Macron apre un consolato a Nuuk per impressionare Trump

di François Asselineau (Presidente dell’UPR, partito per la Frexit) – A causa di restrizioni di bilancio, la Francia ha recentemente chiuso i suoi consolati.

▪️ a St Louis, in Senegal, dove vivono 1400 francesi, costretti ad andare a Dakar per risolvere tutti i loro problemi amministrativi o di stato civile

▪️ ad Asuncion, capitale del Paraguay, dove vivono 900 francesi che ora devono contattare il consolato francese a Buenos Aires, in Argentina, situato a 1.235 km di distanza.

Ma Macron ha appena deciso di aprire un consolato a Nuuk, la capitale della Groenlandia, sapendo che in tutta la Groenlandia, che è quattro volte più grande della Francia, ci sono solo… 26 francesi.

Inutile dire che questo povero console francese si crogiolerà in un senso di inutilità e trascorrerà le sue giornate a guardare le mosche che ronzano in giro (è vero che le mosche sono particolarmente numerose e fastidiose in Groenlandia, soprattutto durante i mesi estivi).

Nella mente squilibrata di Macron, la presenza di un console francese a Nuuk dovrebbe impressionare Trump e farlo rinunciare al suo piano di prendere il controllo della Groenlandia.

Non dovresti essere completamente pazzo per pensarlo?

Non solo la Francia è una nave in procinto di affondare, ma il capitano, totalmente incompetente, responsabile di questo disastro, continua a essere l’unico padrone a bordo, dalla sala macchine al timone!