Annabella trovata impiccata, tragico epilogo

Tragico epilogo nelle ricerche di Annabella Martinelli. Attorno alle 15.30 del 15 gennaio, il corpo è stato trovato in una zona impervia tra i civici 1 e 3 di via Euganea, Teolo. Si tratta di un accesso privato tra i civici uno e tre. Sul posto stanno operando i carabinieri e i vigili del fuoco. L’area è stata prontamente transennata.

La studentessa di 22 anni risultava scomparsa dalla sera del 6 gennaio da Padova. Le ultime immagini della giovane erano state quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza, prima davanti a un distributore di Selvazzano, poi davanti al municipio di Teolo e a Villa di Teolo.

Chi era Annabella Martinelli

Nata a Camposampiero il 18 dicembre del 2003, Annabella Martinelli era una studentessa universitaria, frequentava la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna, città dove aveva anche un punto d’appoggio insieme ad altri studenti.

