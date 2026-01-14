“la Repubblica siamo noi. Giornalismo, dignità, indipendenza”, protesta contro Elkann

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Repubblica siamo noi. Giornalismo, dignità, indipendenza", protesta contro Elkann

“La Repubblica siamo noi. Giornalismo, dignità, indipendenza”, “Elkann non è la tua festa”

ROMA, 14 GEN –  Sono gli striscioni di protesta mostrati dal comitato di redazione di Repubblica davanti all’ex Mattatoio di Roma che ospita la mostra dedicata ai 50 anni del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Fischietti e cori, il Cdr e un gruppo di colleghi – in attesa dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – hanno esposto così il loro dissenso contro l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, in trattativa con il gruppo greco Antenna per la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi. (ANSA).

Articoli correlati

Gedi gruppo Repubblica

Gruppo Gedi, famiglia Agnelli verso vendita di Stampa e Repubblica

Massimo Giannini

Massimo Giannini contro Elon Musk: “autocrate nichilista che sfugge a ogni controllo”

natalia aspesi femminismo

Natalia Aspesi contro Trump: “ha 78 anni, l’età fa sperare nell’Alzheimer”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *