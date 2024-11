Natalia Aspesi contro Trump: “ha 78 anni, l’età fa sperare nell’Alzheimer”

“Sperare che Trump abbia l’Alzheimer.

Il vertice dell’invettiva di Natalia Aspesi (che va letta per intero su Repubblica): auspicare che il capo della nazione più importante del mondo e nostra principale alleata diventi – in quanto 78enne – vittima di una malattia che porta “demenza degenerativa progressivamente invalidante”. Poi vogliono imporre il politicamente corretto per non rischiare di offendere! Ma dare del probabile demente a milioni di italiani più vecchi di Trump (tra cui il Presidente della Repubblica) va benissimo, vero?”

Lo scrive su X Lucio Malan, Presidente Gruppo Fratelli d’Italia Senato.

Sperare che Trump abbia l’Alzheimer.

Il vertice dell’invettiva di Natalia Aspesi (che va letta per intero su Repubblica): auspicare che il capo della nazione più importante del mondo e nostra principale alleata diventi – in quanto 78enne – vittima di una malattia che porta… pic.twitter.com/77lelW9S7K — Lucio Malan (@LucioMalan) November 7, 2024