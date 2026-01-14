Prezzi degli alimenti +24,9%: indaga l’Antitrust

“Sulla base dei dati Istat, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno registrato un +24,9%, superiore di quasi otto punti rispetto all’indice generale dei prezzi al consumo (pari al 17,3%)”. Ãˆ l’allarme lanciato dall’Antitrust che ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (Gdo) “anche prendendo spunto dalla netta divaricazione, che si Ã¨ determinata negli ultimi anni, tra l’inflazione generale e l’inflazione dei generi alimentari”. L’AutoritÃ  sottolinea il forte squilibrio per gli agricoltori rispetto alle catene della Gdo.
