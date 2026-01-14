Mattarella: le mie due elezioni al Colle “imprevedibili”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Mattarella

ROMA, 14 GEN – “Imprevedibili entrambe”. Questo è stato il commento di Sergio Mattarella nel vedere le prime pagine del quotidiano “la Repubblica” che riportavano a caratteri cubitali le sue due elezioni alla presidenza della Repubblica, la prima nel 2015 e la seconda nel 2022.

L’osservazione del capo dello Stato è giunta durante una visita alla mostra fotografica per i 50 anni de ‘La Repubblica’, allestita presso l’ex Mattatoio a Roma. E’ stato il direttore Mario Orfeo a mostrargli una cartellina con le copie del giornale di quegli anni. Alla visita era presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).

Articoli correlati

Mattarella e Meloni

Meloni: “quando si tratta di difendere l’interesse nazionale Mattarella c’è”

Mattarella Tricolore

Mattarella: ‘il Tricolore incarna unità, libertà, democrazia’

Sinagra

Prof. Sinagra: ennesima lettera aperta a Sergio Mattarella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *