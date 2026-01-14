Interscambio commerciale della Cina: +3,8% nel 2025

PECHINO, 14 GEN – Il commercio estero di beni della Cina ha raggiunto nel 2025 i 45.470 miliardi di yuan (6.510 miliardi di dollari), in crescita del 3,8% su base annua, secondo i dati denominati in renminbi diffusi dall’Amministrazione generale delle Dogane.

Le esportazioni, in particolare, sono cresciute del 6,1%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,5%. Il valore del commercio estero ha aggiornato i livelli record del Dragone, superando per la prima volta la soglia dei 45.000 miliardi di yuan, consentendo alla Repubblica popolare di rimanere il piÃ¹ grande trader di beni su scala globale. (ANSA)

