Cina: Pil aumentato del 5% nel 2025

PECHINO, 19 GEN – La Cina chiude il 2025 con un Pil in rialzo del 5%, poco sopra il 4,9% atteso, e centra il target ufficiale governativo di una crescita di “circa il 5%%”, fermandosi perÃ² ai livelli piÃ¹ bassi degli ultimi decenni al netto del periodo della pandemia del Covid-19.

Nell’ultimo trimestre, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, il Pil si Ã¨ attestato a +4,5% su base annua, al passo piÃ¹ lento dal quarto trimestre del 2022: il dato Ã¨ di poco superiore al +4,4% stimato alla vigilia ed Ã¨ in frenata rispetto al 4,8% del periodo luglio-settembre 2025. (ANSA)

