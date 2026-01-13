Roma, due rapine in pochi minuti: arrestato romeno

Ha prima rapinato una donna sulla Tuscolana. Poi ha minacciato e riservato lo stesso trattamento a una persona intervenuta in difesa della vittima. In manette Ã¨ finito un 37enne di origini romene, accusato di tentata rapina aggravata, resistenza e minacce a Pubblico ufficiale.

Due rapine consecutive

Gli agenti lo hanno intercettato nel frangente in cui inseguiva la seconda vittima, minacciandola con un taglierino, e, nonostante il suo tentativo di dileguarsi, lo hanno bloccato nel giro di pochi secondi grazie allâ€™intervento di unâ€™altra pattuglia sopraggiunta in ausilio. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, lâ€™uomo avrebbe prima preso di mira una donna, per poi provare a scagliarsi contro unâ€™altra persona intervenuta in suo soccorso. Vistosi intralciato, avrebbe quindi iniziato a inveire nei confronti della seconda vittima, minacciandola di morte dietro la richiesta di consegnargli il denaro che aveva con sÃ©.

Minacciato con un taglierino

Poi, di fronte alla sua resistenza, avrebbe reagito spingendola a terra per immobilizzarla e frugare nelle sue tasche. Di fronte allâ€™ultimo tentativo disperato di divincolarsi, avrebbe quindi afferrato un taglierino brandendoglielo contro. Lo zaino, successivamente recuperato dagli agenti nei pressi dei cassonetti dei rifiuti dove lâ€™uomo aveva tentato di disfarsene al loro arrivo, conteneva cavi di rame e lâ€™arma utilizzata poco prima per minacciare la vittima.

Resistenza a pubblico ufficiale

Il trentasettenne non ha desistito dalla propria condotta aggressiva neppure quando si Ã¨ visto bloccato dagli agenti, opponendo loro una resistenza attiva durante le fasi del contenimento e nel corso del tragitto verso lâ€™ufficio di polizia piÃ¹ vicino. Per lâ€™uomo, una volta accompagnato presso il IX distretto Esposizione, sono scattate le manette per i reati di tentata rapina aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Arresto convalidato

Lâ€™arresto Ã¨ stato convalidato dalla magistratura, mentre lâ€™arma da taglio e i cavi di rame sono stati sottoposti a sequestro.

