OMS: ‘serve tassa “sanitaria” su bibite, alcol e tabacco’

Le bevande zuccherate e gli alcolici stanno diventando sempre più economici, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i Paesi ad aumentare le tasse per ridurre i livelli di consumo e aumentare i finanziamenti per l’assistenza sanitaria.

“Le tasse sanitarie non sono una panacea e non sono facili da implementare”, ha affermato il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che “se ben progettate, sono uno strumento efficace per la salute”, durante una conferenza stampa a Ginevra. (askanews)

