Zelensky: ‘la Russia perde almeno 1000 uomini al giorno’

Kiev, 12 gennaio 2026 “In questo momento, le perdite russe ammontano a non meno di mille morti al giorno – e cosÃ¬ Ã¨ stato da dicembre. Ãˆ cosÃ¬ che la Russia sta essenzialmente pagando solo per impedire alla guerra di finire. Questa Ã¨ follia e puÃ² essere fermata solo dalle forze combinate, le forze dell’Europa e degli Stati Uniti, le forze di tutti i nostri partner.

Questa settimana, la Russia ha lanciato quasi 1.100 droni d’attacco, oltre 890 bombe aeree guidate e piÃ¹ di 50 missili di vario tipo contro l’Ucraina: balistici, da crociera e anche l’Oreshnik a medio raggio. E contro obiettivi che non hanno alcun significato militare: energia, edifici residenziali. Hanno aspettato appositamente il gelo per peggiorare la situazione per la nostra gente. Questo Ã¨ un terrorismo russo deliberato e cinico contro la popolazione”. Lo ha detto il Presidente ucraino Zelensky. X – Fonte: Agenzia Vista

Contemporaneamente continua a pretendere armi chiedendo di svuotare gli arsenali europei: “L’Ucraina ha bisogno di missili antiaerei provenienti direttamente dagli arsenali in Europa. I missili sono lÃ¬… lo sappiamo, devono essere in servizio con le nostre difese aeree.”
