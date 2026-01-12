Lite tra afghani, 25enne ucciso a coltellate

MASSAFRA, 12 GEN – Un 25enne Ã¨ stato ucciso nella serata di ieri nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto. La vittima, di nazionalitÃ  afghana, Ã¨ stata colpita con piÃ¹ coltellate alla nuca e in altre parti del corpo.

A quanto si apprende, sarebbe stato ucciso durante un litigio con alcuni connazionali in contrada Le Forche. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno chiamato le forze dell’ordine. Soccorso, il 25enne Ã¨ deceduto poco il suo arrivo in ospedale. Sono in corso indagini. (ANSA)

