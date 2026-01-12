Grosseto, 16enne accoltellato al volto: rischia di perdere un occhio

Un ragazzo Ã¨ stato aggredito e ferito al volto con un’arma da taglio. E’ accaduto a Grosseto

Un sabato sera di paura nel centro di Grosseto un ragazzo di 16 anni Ã¨ stato trovato ferito al volto e sanguinante. E’ stato trasportato all’ospedale non Ã¨ in pericolo di vita, ma rischia di riportare postumi permanenti. Il taglio va dal sopracciglio al naso.

In seguito all’aggressione, accaduta dopo una lite, sulla quale sono in corso gli accertamenti, si sono precipitati sul posto i soccorsi con un’ambulanza, un’automedica e le forze dell’ordine.

