Gelo in Abruzzo, -23,6 gradi sull’Altopiano delle Cinque Miglia

L’AQUILA, 12 GEN – Risveglio gelido in Abruzzo, con temperature sottozero dal settore interno a quello costiero: secondo i dati diffusi da Caput Frigoris, sulla rete di monitoraggio meteo-ambientale gestita dall’associazione aquilana, spicca il valore di -23,6Â°C registrato sull’altopiano delle Cinque Miglia.
Minime molto basse anche ai Piani di Pezza (-22,4Â°C) e a Campo Felice in zona impianti (-21,9Â°C). Nel paese di Rocca di Mezzo sono stati registrati -15,9Â°C. Si tratta di localitÃ tutte in provincia dell’Aquila. Sottozero anche lungo la costa: Giulianova Lido -2,4Â°C, Pineto -1,3Â°C, nel Teramano, Montesilvano (Pescara) -0,6Â°C, Francavilla al Mare (Chieti) -0,2Â°C. (ANSA).