UE, Kubilius: ‘i tempi della pax americana sono finiti’

BRUXELLES, 11 GEN – Per l’Europa “adesso Ã¨ il momento di realizzare” quanto prefissato sulla difesa, “perchÃ©, come ha detto di recente il cancelliere Merz, i tempi della pax americana sono finiti”. Lo ha detto il commissario Ue Andrius Kubilius alla conferenza sulla politica di sicurezza di Salen, in Svezia.

Dopo “la strategia di sicurezza nazionale di Washington, il Venezuela e le minacce alla Groenlandia, ora Ã¨ ancora piÃ¹ chiaro che dobbiamo costruire l’indipendenza dell’Europa”, ha sottolineato.