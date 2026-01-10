TRUMP LANCIA L’ALLARME SUL CROLLO DELL’EUROPA: “Non sono più riconoscibili”

di Jim Ferguson – Questo è stato il chiaro avvertimento del presidente Trump sull’Europa, e non riguardava guerre culturali o nostalgia. Riguardava la sovranità, i confini e la sopravvivenza. Mentre Bruxelles e Westminster affogano nel politicamente corretto, Trump dice ad alta voce ciò che milioni di persone vedono ogni giorno:

Le migrazioni di massa stanno rimodellando intere nazioni, rapidamente e non per caso.

Questo non è organico.

Non è una cosa casuale.

Questa è la politica.

In tutta Europa e nel Regno Unito, i governi hanno consentito l’afflusso incontrollato di uomini, prevalentemente giovani e in età militare, provenienti da regioni che non condividono i valori, le tradizioni legali o i contratti sociali occidentali. Allo stesso tempo, le popolazioni native si stanno riducendo, vengono ridotte al silenzio e sottomesse con tasse.

Questa non è “diversità”.

Si tratta di una sostituzione demografica attraverso la forza burocratica.

Il messaggio di Trump non è stato sottile:

Se l’Europa non riafferma il controllo dei propri confini, cesserà di esistere come civiltà coerente.

La storia mostra cosa succede quando le élite usano le migrazioni di massa per dissolvere gli stati nazionali:

• la fiducia sociale crolla

• si formano società parallele

• aumenta la violenza politica

• e alla fine una nuova struttura di potere emerge dalle macerie

È esattamente così che cadono gli imperi: non con i carri armati, ma con politiche che li svuotano dall’interno.

Trump non sta attaccando l’Europa.

La sta avvertendo.

La domanda è se l’Europa ascolterà o se continuerà a percorrere una strada in cui, un giorno non lontano, persino il suo stesso popolo non riconoscerà più il luogo che chiama casa.

https://x.com/JimFergusonUK/status/2009903055366451539