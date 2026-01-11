Roma, 44 enne derubato da un sex worker

Un incontro sessuale pattuito per strada si è trasformato in un furto

È accaduto poco prima di mezzanotte, lungo viale Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con via Prenestina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un 44enne aveva raggiunto la zona per incontrare un giovane sex worker di 21 anni con cui aveva concordato un rapporto sessuale da consumare in auto. Durante i primi momenti di intimità, però, il ragazzo avrebbe approfittato della distrazione dell’uomo per rubare circa 300 euro dal vano portaoggetti, per poi fuggire a piedi.

L’uomo, accortosi del furto, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che – dopo aver raccolto la testimonianza della vittima – sono riusciti a rintracciare il 21enne poco distante dal luogo dell’accaduto.

Il giovane, trovato ancora in possesso della somma rubata, è stato denunciato per furto.
