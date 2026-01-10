Trump: ‘Cina e Russia possono comprare petrolio dagli Usa’

WASHINGTON – Donald Trump ha detto alle compagnie petrolifere riunite alla Casa Bianca che dovranno trattare con il governo americano e non con il Venezuela, per sfruttare le riserve petrolifere del Paese. “Tratterete direttamente con noi, non avrete alcun rapporto con il Venezuela, non vogliamo che abbiate rapporti con il Venezuela”, ha detto il presidente americano.

“Ora in Venezuela avete la sicurezza totale”, ha aggiunto Trump nell’incontro con gli ad delle principali compagnie petrolifere al mondo, tra cui Eni.

“Cina e Russia possono comprare il petrolio” dagli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump durante l’incontro con le compagnie petrolifere alla Casa Bianca. “Siamo pronti a fare business”, ha detto ancora il presidente americano. ANSA