Covid, Gb: vaccinazioni nelle cattedrali con sottofondo musica dell’organo

In fila lungo le navate della cattedrale di Salisbury, una delle più belle d’Inghilterra, per il vaccino anti- Covid. “Siamo orgogliosi di fare la nostra parte in questo programma di vaccinazione salva vita, che offre speranza in questi tempi difficili”, ha detto al Guardian il decano della cattedrale, Nicholas Papadopulos.

Così gli ultra ottantenni aspettano il loro turno accompagnati dalla musica dell’organo della cattedrale costruita nell’800 Da Salisbury a Lichfield. Anche qui le vaccinazioni vengono fatte in un’altra cattedrale gotica, altrettanto antica. “Già venivano nel Medioevo per curarsi. Vengono ancora oggi”, ha twittato Michael Fabricant, deputato locale, ricordando quando la gente si rivolgeva alla chiesa durante le pestilenze. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/covid-gb-nelle-cattedrali-di-Salisbury-e-Lichfield-3778ad1a-127d-499b-adaa-53986c408eb9.html

Quite a sight to behold as Lichfield Cathedral is converted into a COVID-19 Vaccination Centre #COVID19 #coronavirus #CovidVaccine pic.twitter.com/rKteZEk2Bt — Carl Recine (@carlrecine) January 15, 2021

