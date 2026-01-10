I paesi dell’UE hanno perso circa 48 miliardi di euro a causa delle sanzioni anti-russe imposte dopo il 2021, secondo i dati di Eurostat citati da RIA Novosti

Nel corso di quattro anni, le esportazioni dell’UE verso la Russia sono diminuite del 65%.Â Per gennaio-ottobre 2025, i ricavi delle esportazioni dal mercato russo sono ammontati a 25 miliardi di euro, rispetto ai 73 miliardi di euro nello stesso periodo del 2021. Il calo del commercio con la Russia ha seguito 19 pacchetti di sanzioni adottati dall’Unione europea dal 2022.

https://t.me/ukraine_watch/53913