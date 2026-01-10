Psicoterapeuta uccisa nell’Aretino, pakistano condannato all’ergastolo

AREZZO – Condannato all’ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami, una psicoterapeuta di 72 anni, nella sua casa di Foiano della Chiana.

L’uomo era un amico di famiglia e ex fidanzato della figlia della donna. Il presidente della corte d’assise di Arezzo Anna Maria Loprete ha letto il dispositivo della sentenza dopo una camera di consiglio durata circa un’ora. (ANSA)

I fatti

FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 07 OTT 2024 â€“ Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della donna. Lâ€™omicidio, secondo gli inquirenti, potrebbe essere lâ€™epilogo di una situazione estremamente tesa in famiglia, e di conflitto con la Girolami, per il rapporto tra il 38enne e la figlia della donna.

La vittima, psicoterapeuta e psicologa spirituale, stava costruendo dei â€˜laghetti spiritualiâ€™ quando il 38enne, forse al culmine di una lite, lâ€™avrebbe colpita violentemente al volto, allâ€™altezza di un occhio, con un bastone trovato sul posto. (ANSA)