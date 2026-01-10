Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta

Tramite i canali social, Reza Pahlavi, il figlio dello SciÃ  deposto nel 1979 dalla rivoluzione degli Ayatollah, si Ã¨ appellato alla popolazione dell’Iran per alzare ancora di piÃ¹ il livello della protesta e passare a una vera e propria rivolta contro il regime della Repubblica islamica.

“Non vi chiedo piÃ¹ solo di andare in piazza – ha scritto – il nostro obiettivo Ã¨ di prepararci a conquistare e difendere i centri cittadini. Preparatevi fin da ora a rimanere in strada e a rifirifornirvi degli strumenti necessari”.
tgcom24.mediaset.it

