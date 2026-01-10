Forte mal di testa, muore 12enne della scuola calcio Grifone soccer

Cristian Cirolla Ã¨ morto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Aveva solo 12 anni. Il giovane, residente ad Anzio (Roma), era stato ricoverato al Bambino GesÃ¹ dopo aver avvertito un forte mal di testa. I medici non sono riusciti a salvarlo.

Il ragazzino era rientrato a scuola il 7 gennaio, dopo le vacanze di Natale. Nella tarda mattinata gli insegnantiÂ hanno contatto i suoi genitori perchÃ© il ragazzo lamentava un forte mal di testa. All’inizio si Ã¨ pensato a un sintomo influenzale, anche perchÃ© poche ore prima Cirolla si sentiva bene.

Il ricovero e la morte

Nel pomeriggio perÃ² le sue condizioni sono peggiorate tanto che Ã¨ dovuta intervenire un’autoambulanza. Il giovane Ã¨ stato trasferito con urgenza al Bambino GesÃ¹ dove poi Ã¨ morto qualche ora dopo.

Secondo le primissime ricostruzioni, che andranno verificate e confermate, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un’emorragia cerebrale o a un aneurisma.

Il messaggio della squadra

Ãˆ stata la scuola calcio in cui il ragazzo giocava, la Grifone soccer, a diffondere la notizia della morte del giovane. “In questo momento di profondo dolore tutto l’ambiente, dirigenti, mister e ragazzi si stringono con affetto attorno alla mamma e il papÃ ”, si legge in un post su Facebook. La squadra ha sospeso tutte le attivitÃ per due giorni in segno di lutto.

