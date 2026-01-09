Militare diventato cieco dopo il “vaccino” anti-Covid, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 10 gennaio 2026

Militare di 24 anni diventato cieco dopo il “vaccino” anti-Covid

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 10 gennaio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

L’argomento di questa puntata, la prima del 2026, sarà il riconoscimento da parte della Commissione Medica Militare di Bari del nesso di causa tra una trombosi cerebrale dei seni cavernosi e la somministrazione del Comirnaty di Pfizer che ha reso completamente cieco un giovane ex militare di professione.

Il caso è talmente grave da risultare emblematico per tante, se non per tutte, le vittime delle cd vaccinazioni. Un tema o meglio un problema, che riguarda milioni di persone nel mondo le quali, a causa della somministrazione obbligatoria o meno dei presunti vaccini anti-covid, sono state vittime di effetti collaterali gravi che hanno ucciso milioni di persone e ne hanno reso gravemente invalide tante altre.

Ospiti di Armando Manocchia saranno il giovane militare e il suo avvocato.