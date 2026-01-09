Matteo Bassetti: “Kennedy Jr terrapiattista”

“Scendono a 11 le vaccinazioni raccomandate dai CDC americani per i bambini. Il #novax terrapiattista Kennedy Jr sta raccogliendo critiche da tutto il mondo scientifico-medico, e non solo. Alcun stati come la California e l’Illinois non seguiranno le raccomandazioni federali. L’ennesimo pasticcio sanitario della amministrazione Trump…”

Lo scrive su X il dr. Matteo Bassetti.

https://x.com/ProfMBassetti/status/2009158319731073225

Il commento di Heather Parisi:

“President Trump @POTUS

mentre lei, con determinazione, si occupa di dittatori Sudamericani e dei loro loschi traffici, e mentre guarda con occhio vigile ai fanatismi mediorientali, dall’Italia, nostro alleato, un certo professor @ProfMBassetti

arruolato dal governo Italiano addirittura in un ruolo ufficiale al ministero della sanità, aizza folle di webeti contro il nostro Ministro della Salute, @SecKennedy

che lui definisce “ex tossicodipendente” e “terrapiattista”.

Presidente, metta sul radar questo professore Italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve.

Valuti le opzioni, anche le più dure.

Lo metta al confino su substack come ha fatto con il suo collega di merende, lo affidi agli spietati servizi sociali Italiani, lo assegni a fare supplenza all’asilo.

L’America non si ferma ai grandi scenari. Sa guardare anche ai particolari più nauseanti.”