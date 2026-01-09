Francia: l’ordine politico europeo “è oggi in pericolo”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Francia, ministro Barrot

L’ordine politico europeo “è oggi in pericolo”, afferma il ministro degli Esteri francese nel suo discorso annuale agli ambasciatori

Jean-Noel Barrot avverte inoltre che il mondo “si trova di fronte al rischio di proliferazione nucleare” a causa dell’erosione del quadro giuridico sul controllo degli armamenti e della scadenza del nuovo trattato START. Il nuovo trattato START è l’ultimo accordo bilaterale sul controllo degli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Russia. Scade il 5 febbraio.

Per Barrot “l’ordine politico europeo è in pericolo. Minacciato dall’esterno da avversari che cercano di smantellare i legami di solidarietà che ci uniscono e che sognano di sfruttare ancora una volta le nostre divisioni, come hanno fatto comodamente per secoli”.  (askanews)

