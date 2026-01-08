Violenza sessuale su ragazza disabile in treno: arrestato tunisino

Ãˆ finita con le manette ai polsi la serata di un 39enne di origine tunisina, arrestato dai Carabinieri di Castelfranco Emilia al termine di un grave episodio di violenza sessuale avvenuto la sera del 3 gennaio. Vittima dell’aggressione una ragazza disabile, costretta sulla sedia a rotelle, che ha vissuto momenti di terrore prima alla stazione di Modena e poi a bordo di un treno regionale.

Tutto Ã¨ iniziato alla stazione di partenza, quella di Modena, dove l’uomo ha cominciato a seguire la ragazza e una sua amica, bersagliandole con apprezzamenti pesanti e insistenze molestie. Al momento di salire sul treno regionale diretto a Castelfranco, l’aggressore ha addirittura cercato di bloccare l’accesso alla carrozza alla vittima, un tentativo fallito solo grazie all’intervento provvidenziale di un altro passeggero che l’ha aiutata a salire.

Purtroppo, l’incubo Ã¨ proseguito durante il viaggio. L’uomo ha continuato a tormentare la giovane, arrivando a compiere ripetuti abusi fisici e strofinandosi contro il suo braccio. La situazione Ã¨ degenerata al punto che il capotreno Ã¨ stato costretto a fermare il convoglio per circa 15 minuti. Fondamentale Ã¨ stata la reazione degli altri viaggiatori, che hanno soccorso la ragazza e trattenuto l’aggressore per impedirgli di scappare o nuocere ancora.

All’arrivo alla fermata di Castelfranco Emilia, i Carabinieri hanno preso in consegna l’uomo, arrestandolo con le accuse di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio.

Il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, riconoscendo la gravitÃ del fatto commesso ai danni di una persona fragile e in un luogo pubblico.

