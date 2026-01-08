Venezuela e Colombia, manifestazioni contro gli Stati Uniti

Venezuelani e colombiani sono scesi in piazza contro le recenti azioni e dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump
A Caracas i sostenitori del presidente destituito Nicolas Maduro continuano a chiedere il suo rilascio. Piu’ a Sud, i cittadini di Bogota’ e Medelli’n hanno protestato per respingere le minacce del tycoon nei confronti del loro Paese.
Mentre erano in corso le manifestazioni, Trump ha invitato il suo omologo colombiano Gustavo Petro alla Casa Bianca, pochi giorni dopo aver ventilato l’ipotesi di un intervento militare per presunto traffico di droga. ANSA