Migranti, Trump attacca l’Onu: “dovrebbe fermare le invasioni, non finanziarle”

“Le Nazioni Unite stanno finanziando un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini!”

il presidente Trump ha appena ritirato gli Stati Uniti dal Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, dall’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile e da un ENORME elenco di 66 organizzazioni straniere

Trump ha recentemente attaccato duramente l’ONU: “L’ONU dovrebbe FERMARE le invasioni, non crearle e finanziarle! Le Nazioni Unite stanno finanziando un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini!”

“Non solo l’ONU non risolve i problemi che dovrebbe, ma troppo spesso ne crea di nuovi da risolvere! L’esempio migliore è il problema politico numero uno del nostro tempo, la crisi delle migrazioni incontrollate. Sono incontrollate. I vostri Paesi stanno andando in ROVINA.”