Germania nel gelo: -9 gradi a Berlino, caos neve ad Amburgo

BERLINO, 08 GEN – La Germania Ã¨ colpita da un’ondata di gelo: i berlinesi si sono svegliati in una cittÃ da giorni imbiancata, in cui la temperatura tocca i -9 gradi centigradi, mentre Amburgo Ã¨ finita nel caos a causa delle tormente di neve.

Nella cittÃ anseatica i trasporti pubblici sono colpiti da forti disagi, bus e metropolitane circolano a ritmo irregolare e tutte le scuole resteranno chiuse domani, a causa di previsioni allarmanti. Previsto lo stop alle lezioni, venerdÃ¬, anche a Brema. I media locali rilanciano l’allerta media, mettendo in guardia dai rischi, anche a causa delle lastre di ghiaccio. (ANSA)Â foto da X