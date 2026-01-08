Germania nel gelo: -9 gradi a Berlino, caos neve ad Amburgo

ImolaOggiAmbiente & Energia, News 2026

gelo in Germania

BERLINO, 08 GEN – La Germania Ã¨ colpita da un’ondata di gelo: i berlinesi si sono svegliati in una cittÃ  da giorni imbiancata, in cui la temperatura tocca i -9 gradi centigradi, mentre Amburgo Ã¨ finita nel caos a causa delle tormente di neve.

Nella cittÃ  anseatica i trasporti pubblici sono colpiti da forti disagi, bus e metropolitane circolano a ritmo irregolare e tutte le scuole resteranno chiuse domani, a causa di previsioni allarmanti. Previsto lo stop alle lezioni, venerdÃ¬, anche a Brema. I media locali rilanciano l’allerta media, mettendo in guardia dai rischi, anche a causa delle lastre di ghiaccio. (ANSA)Â  foto da X

Articoli correlati

Neve in Emilia-Romagna

Neve in Emilia-Romagna, Vigili del Fuoco al lavoro

Freddo polare in Alto Adige

Freddo polare in Alto Adige, -25 gradi sulla Cima Libera

Parigi sotto la neve

Parigi sotto la neve

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *