Acilia, minimarket assaltati da stranieri: vetri spaccati e titolari aggrediti

Le rapine sono state due a mezzâ€™ora circa lâ€™una dallâ€™altra e, in entrambe le occasioni, sono state commesse da cittadini stranieri

Il primo episodio si Ã¨ verificato intorno alle ore 20.30 in largo Girolamo da Montesarchio dove un 29enne di nazionalitÃ  marocchina, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di portare a segno un colpo ai danni di un negozio di alimentari gestito da un 43enne originario del Bangladesh.

Il malvivente, dopo essersi impossessato di alcune bevande rifiutandosi di pagarle, ha aggredito i dipendenti con una bottiglia di vetro scatenando la sua rabbia contro la vetrina del locale e riducendola in pezzi.Â Lâ€™uomo Ã¨ stato rintracciato e bloccato dai militari dellâ€™Arma che lo hanno arrestato con lâ€™accusa di rapina aggravata.

Non era passata neanche mezzâ€™ora, quando ad Acilia nellâ€™omonima strada del quartiere adagiato alle porte del litorale, un giovane extracomunitario di 21 anni, sempre proveniente dal Marocco e sotto lâ€™effetto di alcool, ha preso dâ€™assalto il titolare di unâ€™attivitÃ  gestita da un 42enne del Bangladesh per costringerlo a riaprire lâ€™esercizio e consegnargli bevande alcoliche. Lâ€™uomo Ã¨ stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Casal Palocco e dovrÃ  rispondere del reato di tentata estorsione.
