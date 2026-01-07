Milano, rapine violente con spray urticante: arrestati 4 egiziani

Quattro ragazzi giovanissimi arrestati. Due delle loro vittime trasportate in ospedale e un terzo rimasto illeso

Ãˆ finita cosÃ¬ una doppia violenta rapina avvenuta tra domenica e lunedÃ¬ in viale Gran Sasso a Milano, attorno alla mezzanotte e mezza.Â A mettere le mani sui quattro, tutti accusati di rapina aggravata in concorso, sono stati gli agenti della polizia di Stato, una volante del Commissariato Villa San Giovanni. La gang, composta da quattro ragazzi egiziani di 24, 21, 21 e 20 anni, avrebbe accerchiato prima due uomini italiani all’altezza del civico 23, alle spalle di piazza Aspromonte.

La rapina con lo spray urticante al peperoncino

Spruzzano spray urticante al peperoncino in faccia ai due, un trentasettenne e un trentaseinenne. Poi pugni e calci, prima di strappare loro gli effetti personali. Ne nasce una colluttazione. I quattro vanno via a mani vuote ma pochi metri piÃ¹ avanti si scagliano contro un terzo uomo, un sessantacinquenne italiano. Ancora schiaffi e pugni per prendergli una collana che porta al collo e il cellulare.

Il tempo della doppia lite consente agli agenti delle volanti d’intervenire. I poliziotti riescono a bloccare i quattro, tutti con precedenti penali. Recuperano la refurtiva. Due delle vittime, quelli di 65 e 37 anni, vengono soccorse dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e finiscono in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

