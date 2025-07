Zelensky: ‘Putin ha paura degli Usa’

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ritiene che il leader russo Vladimir Putin abbia paura degli americani, perche’ dopo l’arrivo del generale Kellogg in Ucraina sono cessati i bombardamenti pesanti. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un’intervista a Newsmax.

“E’ arrivato il generale Kellogg – dice Zelensky – e per due notti di fila non ci sono stati bombardamenti massicci. Questo è un esempio molto interessante. Persino la gente ha cominciato a scherzarci sopra, dicendo che avremmo dovuto dare a Kellogg un passaporto ucraino e lasciarlo qui. Questo cosa significa? Che Putin bombarda i civili, ma quando ci sono gli americani non lo fa”. Zelensky ha anche aggiunto che ciò significa che Putin ha paura degli Stati Uniti.

