Malore in vacanza, Enrico muore a 25 anni

Le tende abbassate, le luci spente, quel bancone dietro al quale aveva scelto di restare, raccogliendo con orgoglio le redini dellâ€™attivitÃ di famiglia. Ma dietro a quel bancone della storica gastronomia-macelleria di Povegliano il Â«MasiÂ» non tornerÃ piÃ¹. Il suo cuore si Ã¨ fermato allâ€™improvviso domenica notte a Budapest, dove si trovava in vacanza con alcuni amici.

Enrico Fratton, 25 anni, Ã¨ morto cosÃ¬, lasciando sgomento Povegliano, svegliatosi con un dolore difficile da comprendere. Figlio di Giovanni Fratton e Sara Vantini, era partito per lâ€™Ungheria venerdÃ¬ e sarebbe dovuto rientrare domenica. Durante la notte, mentre si trovava in hotel, ha accusato un malore improvviso. Lâ€™amico in camera con lui si Ã¨ accorto che faceva fatica a respirare e ha subito allertato il personale della struttura. Da lÃ¬ la chiamata ai soccorsi e il rapido intervento dei sanitari, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, perÃ², Enrico non ce lâ€™ha fatta.

Si parla di un arresto cardiaco, ma le autoritÃ locali stanno proseguendo gli accertamenti e lâ€™autopsia, giÃ disposta, chiarirÃ con precisione le cause del decesso. Nel frattempo gli amici sono rientrati in Italia.Â […]

