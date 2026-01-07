Accoltella un poliziotto, egiziano bloccato con colpo di pistola

Le minacce con il taglierino e le richieste (inascoltate) di posare la lama. Poi i fendenti dritti al petto, in parte smorzati da un collega. Infine lo sparo.

Attimi di terrore in un palazzo al civico 22 di via Cascina Barocco a Milano (zona Bisceglie), dove un uomo armato di taglierino si Ã¨ scagliato contro un poliziotto di 22 anni nella serata di lunedÃ¬ 5 gennaio. Per Abdelmalak E. F. H., cittadino egiziano di 24 anni giÃ noto alle forze dellâ€™ordine (ferito dal colpo di pistola), sono scattate le manette. Il poliziotto, invece, ha riportato solo lievi ferite superficiali.

La chiamata di una condomina

Tutto Ã¨ iniziato intorno alle 21.10, quando una volante dellâ€™Ufficio prevenzione generale (Upg) Ã¨ intervenuta dopo la chiamata di una condomina del 24enne, spaventata dal suo comportamento molesto e aggressivo.Â Allâ€™arrivo degli agenti, il 24enne si trovava allâ€™interno della sua camera da letto e impugnava un taglierino. I poliziotti hanno tentato a lungo di instaurare un dialogo per calmarlo, mentre altre volanti sopraggiungevano in supporto. Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione, lâ€™uomo ha continuato a mostrarsi sempre piÃ¹ aggressivo, puntando la lama contro gli agenti.

Lo scatto e le coltellate

Improvvisamente il 24enne si Ã¨ scagliato contro uno degli agenti. Ne Ã¨ nata una violenta colluttazione allâ€™interno della camera da letto. Il poliziotto ha cercato di divincolarsi e di bloccare lâ€™aggressore, ma lâ€™uomo Ã¨ riuscito a liberarsi con forza, sferrando due fendenti: uno diretto al petto, sul lato sinistro, e un altro verso la scapola sinistra.

Fendenti che hanno squarciato la giacca dâ€™ordinanza ma he, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze gravi grazie allâ€™intervento di un secondo agente, che si Ã¨ lanciato sullâ€™uomo riuscendo a smorzare lâ€™azione. Pochi istanti dopo, per evitare ulteriori aggressioni, lo stesso poliziotto ha estratto la pistola dâ€™ordinanza ed esploso un colpo che ha colpito il 24enne alla coscia destra.

I soccorsi

Subito dopo Ã¨ scattata la chiamata al 118. Sul posto sono intervenute unâ€™ambulanza e unâ€™automedica in codice rosso. Lâ€™uomo non Ã¨ rimasto gravemente ferito: Ã¨ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dellâ€™ospedale Niguarda, dove Ã¨ stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non Ã¨ in pericolo di vita. Al termine delle cure, il 24enne Ã¨ stato arrestato con lâ€™accusa di tentato omicidio.

www.milanotoday.itÂ – (foto archivio LaPresse)