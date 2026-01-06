Rivolta nel carcere di Oristano, allagamenti e incendio

Momenti di tensione ieri pomeriggio nel carcere di Massama, a Oristano

ORISTANO, 06 GEN – I sindacati Sinappe e Osapp parlano di una vera e propria rivolta con disordini provocati dai detenuti in diversi reparti. Sarebbero state distrutte le cassette degli idranti, inondando i corridoi in fiumi d’acqua, rotte le lampade e appiccato un principio d’incendio. Contemporaneamente in un altro reparto, un detenuto ha dato fuoco ad alcuni oggetti nella sua cella e solo l’intervento tempestivo degli agenti della penitenziaria ha evitato conseguenze piÃ¹ gravi.

Il segretario regionale del sindacato Sinappe, Raffaele Murtas, denuncia “la grave carenza di personale che sta mettendo seriamente a rischio la sicurezza dell’istituto. Gli agenti in servizio sono stremati, oltre il limite delle proprie forze, costretti a sostenere turni di servizio che vanno oltre ogni immaginabile ragionevolezza operativa, con carichi di lavoro non piÃ¹ compatibili con standard minimi di sicurezza. Nonostante ciÃ², il personale di polizia penitenziaria ha dimostrato ancora una volta professionalitÃ , sangue freddo e senso del dovere, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo in condizioni operative estremamente difficili”.

Il Sinappe ha chiesto con urgenza un intervento immediato dell’Amministrazione per ripristinare condizioni minime di sicurezza e un rafforzamento dell’organico. (ANSA)