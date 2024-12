Roma, molestie a minorenne sul bus: fermato albanese

Un maniaco saliva su un autobus in zona Casalotti dove prendeva di mira una studentessa minorenne. Più volte ha commesso violenza sessuale nei confronti della studentessa anche perché la vittima è rimasta pietrificata dalla paura. A bloccare il maniaco sono stati dei carabinieri in borghese che gli hanno messo le manette sull’autobus.

A seguito di indagini, dopo alcuni episodi avvenuti nei mesi scorsi e la denuncia di una studentessa romana che ha dichiarato di essere stata molestata su un bus mentre si recava a scuola, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo, cittadino albanese, di 37 anni, gravemente indiziato di violenza sessuale.

Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che l’uomo, sempre alla stessa fermata, su via di Casalotti, di mattina, saliva sul bus affollato di studenti e prendeva di mira la minore, tramite reiterati contatti fisici.

L’ultimo episodio qualche giorno fa. La minore molestata pesantemente dall’uomo lo ha respinto nuovamente e in lacrime ha chiamato la mamma con la quale si è recata in caserma a denunciare quanto accaduto.

I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno avviato le indagini per individuare l’uomo, organizzando dei servizi ad hoc. Lunedì mattina, appena l’uomo si è nuovamente avvicinato alla minore sono intervenuti i Carabinieri in borghese si erano appostati e lo hanno fermato. L’uomo è stato portato presso il carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. www.ilmessaggero.it