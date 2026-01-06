Gelo in GB, temperature a -12: centinaia di scuole chiuse

LONDRA, 06 GEN – Continua l’ondata di gelo che ha investito negli ultimi giorni il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia, l’Irlanda del Nord, ma anche il Galles, l’Inghilterra settentrionale e orientale. La notte scorsa Ã¨ stata la piÃ¹ fredda dell’inverno finora, secondo il Met Office. La temperatura piÃ¹ bassa Ã¨ stata registrata a Marham, un villaggio nel Norfolk, col termometro sceso a -12,5 gradi.

Centinaia di scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno, soprattutto nel nord del Paese, mentre si segnalano nuovi disagi nei trasporti. Le chiamate d’emergenza per il soccorso stradale sono aumentate del 40% rispetto al normale per il ghiaccio e la neve, mentre hanno subito interruzioni i servizi ferroviari nella Scozia settentrionale e anche quelli dell’Eurostar, dopo il blocco totale per alcune ore della scorsa settimana a causa di un guasto alla rete elettrica sotto il tunnel della Manica.

La tratta tra Londra e i Paesi Bassi non prosegue oltre Bruxelles, come emerge dagli ultimi aggiornamenti. Diversi voli sono stati cancellati negli aeroporti scozzesi di Aberdeen e Inverness a causa delle forti nevicate, mentre lo scalo di Liverpool ha riaperto dopo lo stop temporaneo di ieri ma vengono segnalati possibili ritardi e cancellazioni. (ANSA)