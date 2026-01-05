Mosca chiede la liberazione di Maduro

Condanna e preoccupazione da parte di Mosca per quella che definisce un’aggressione armata degli Stati Uniti contro il Venezuela

Attraverso un comunicato il Ministero degli Esteri Russo giudica infondate le motivazioni dell’azione di Washington e invita a evitare l’escalation facendo ricorso al dialogo e alle Nazioni Unite. Il Ministero inoltre chiede il rilascio di Maduro che giudica legittimamente eletto appellandosi al diritto del Venezuela e alla sua autodeterminazione.

Venezuela e Russia, paesi alleati, forte la cooperazione economica e politica rinsaldata nei frequenti incontri tra Maduro e Putin anche in ambito BRICS. L’ultima telefonata tra i due Presidenti risale a poche settimane fa mentre adesso Ã¨ il Ministro degli Esteri Russo a chiamare la Vice Presidente RodrÃ­guez per esprimere sostegno e rafforzare la partnership tra Mosca e Caracas. Lavrov ha smentito la notizia diffusa da Reuters dell’arrivo in Russia della RodrÃ­guez.

L’ex Presidente Medvedev intanto sui social ironizza su Trump Pacificatore e lo invita ad agire nello stesso modo con Kiev, ma in un momento cruciale per i negoziati di pace con l’Ucraina, la Russia non puÃ² permettersi una rottura con gli Stati Uniti di Trump.

