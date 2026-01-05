Lezione di Sharia a Brescia, imam insegna la fatwa

In Italia ci mancavano le lezioni di sharia, ovvero la sacra legge islamica

di Giulia Sorrentino – Siamo a Brescia, e a organizzare l’evento che si Ã¨ tenuto ieri, dalle 10 del mattino alle 18) Ã¨ il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell’Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: “Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari’ah”. Con la “docenza” di Sheikh Amin Al-Hamzi, che Ã¨ anche “Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca”.

Secondo quanto risulta a Il Giornale, i partecipanti sarebbero circa una cinquantina, tutti di fede musulmana, radunatisi presso la sede della moschea, situata in uno spazio nuovo e abbastanza ampio in una zona periferica della cittÃ , in via Corsica 361. Tra gli elementi da sottolineare c’Ã¨ la forte vicinanza dell’ente che patrocina l’evento e l’Istituto Bayan (Istituto italiano per gli studi italiani e umanistici). Quest’ultimo, sito a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, Ã¨ stato citato dal report degli 007 francesi sul fondamentalismo islamico: “L’Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici, noto come Bayan, ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l’International Islamic Charity Organisation. Diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa e rilascerebbe un diploma di insegnante professionista a beneficio delle scuole e dei centri islamici in Europa”.

E, infatti, come si legge sullo stesso sito del Bayan, loro hanno aperto “in collaborazione con l’Associazione Islamica Italiana per gli Imam e i Guidi, i programmi paralleli per l’anno 2024” e “il Signor Amin Al Hamzi, responsabile del programma designato dalle due istituzioni, ha tenuto una conferenza in cui ha illustrato il programma e l’importanza della partnership tra il Centro e l’Associazione nei programmi paralleli, nonchÃ© l’importanza della conoscenza e della mappa delle Scienze Religiose”. E Al Hamzi Ã¨, appunto, colui che tiene il corso sulla Sharia a Brescia.

Sharia che vede come principio cardine la sottomissione alla volontÃ divina, partendo dall’idea che la legge non sia creata dall’uomo ma rivelata da Dio, e che quindi non possa essere messa sullo stesso piano delle leggi civili occidentali, fondate sul consenso umano e modificabili nel tempo. Questo implica una visione in cui l’etica, il diritto e la religione sono profondamente intrecciati.

Un ulteriore punto di frattura con l’Occidente riguarda la disuguaglianza giuridica tra uomo e donna. Nella Sharia i diritti non sono simmetrici: l’uomo gode di una posizione giuridica prevalente nel matrimonio, nell’ereditÃ , nella testimonianza e nella gestione familiare.

Sul piano penale, la Sharia entra in conflitto diretto con l’ordinamento italiano per la concezione della pena. Le pene corporali, le sanzioni predeterminate per alcuni reati e l’idea della punizione come espiazione religiosa sono incompatibili con un sistema che esclude trattamenti inumani o degradanti, tutela i diritti dell’imputato e concepisce la pena come strumento di proporzionalitÃ , garanzia e rieducazione.

A commentare l’episodio Ã¨ l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint: “Denunciamo e combattiamo la galassia islamista che punta a conquistare l’Italia e l’Europa. Stiamo smontando, pezzo dopo pezzo, una rete organizzata di fondamentalisti che opera nell’ombra ma con un disegno chiarissimo, quello di infiltrarsi in Occidente e poi stringerci come in una morsa per sovvertirne l’ordine democratico. A questo mosaico si aggiungono oggi nuovi tasselli: l’Ucoii, con le sue moschee finanziate da milioni di euro provenienti dal Qatar, come nel caso di quella di Brescia, e il collegamento con l’istituto di formazione Bayan di Verona giÃ citato nel report dell’intelligence francese per la sua vicinanza ai Fratelli Musulmani.

Si delinea cosÃ¬, con sempre maggiore evidenza, la rete della Fratellanza Musulmana che organizza moschee, predicatori e centri di formazione per costruire consenso, plasmare fedeli militanti e orientare l’azione politica dell’islamismo radicale”.

