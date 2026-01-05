Groenlandia, premier danese agli Usa: ‘basta minacce’

COPENAGHEN – La premier danese Mette Frederiksen ha esortato gli Stati Uniti a “porre fine alle minacce contro un alleato storico”
La presa di posizione di Copenaghen arriva dopo che Donald Trump ha ribadito che la Groenlandia “Ã¨ necessaria” agli Usa per la loro sicurezza nazionale. “Devo chiarire questo punto agli Stati Uniti: Ã¨ assolutamente assurdo affermare che gli Usa dovrebbero prendere il controllo della Groenlandia”, ha aggiunto, parlando del territorio autonomo sotto la corona danese. (ANSA) foto AFP