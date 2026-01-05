Bologna, capotreno ucciso presso la stazione: si cerca un croato

Identificato l’assassino: straniero di origini croate, senza fissa dimora con precedenti tra abuso di alcol e droghe

Bologna, 5 gennaio 2026 – È stato raggiunto alle spalle, nell’ombra delle prime ore della sera. E colpito all’addome con una coltellata che non gli ha lasciato scampo e lo ha ucciso sul colpo. Un omicidio macchia la zona della stazione bolognese. Intorno alle 18.30, a pochi metri dallo scalo ferroviario, infatti, è stato assassinato Alessandro Ambrosio, 34 anni e capotreno di Trenitalia di professione. Al momento della feroce aggressione, la vittima era fuori servizio. È stato trovato, riverso in una pozza di sangue, all’interno del parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda che si trova in viale Pietramellara, a qualche centinaia di metri da piazza delle Medaglie d’Oro.

L’indagine della Squadra mobile

Sul posto, sono intervenuti i poliziotti della Polfer, della Scientifica e della Squadra mobile e anche il medico legale. La squadra è coordinata dal pm Michele Martorelli, che ha raggiunto il luogo del delitto. Ad allertare i soccorsi, un dipendente di Italo che ha trovato il giovane steso a terra.

Gli agenti stanno indagando sulle cause dell’omicidio, ancora del tutto sconosciute, partendo dall’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni. La vittima aveva nelle tasche i documenti e anche il portafoglio e dunque potrebbe essere esclusa la pista di una rapina finita nel sangue.

Caccia all’uomo: “Un senza fissa dimora straniero con precedenti”

È caccia, in questo momento, all’assassino. Un uomo già identificato. Il cerchio degli investigatori si sta stringendo su un “volto noto” della zona che da qualche giorno orbita attorno all’area della stazione, da piazza XX Settembre fino alle panchine di fronte. È un senza fissa dimora che si aggira anche tra i binari, spesso alterato dall’alcol o dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Anche ieri pare che l’uomo – a quanto risulta dai primi accertamenti di origini croate e con precedenti specifici – fosse in quell’area.

