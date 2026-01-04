Trump: ‘agli Usa serve la Groenlandia’

Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa.
Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. ANSA
Secondo Axios, il presidente Trump ha inviato un avvertimento ANCHE ai governi di Messico, Cuba e Colombia: i loro Paesi potrebbero essere i prossimi.
(I capi dei paesi confinanti con gli Stati Uniti hanno solo due opzioni: consegnare volontariamente tutte le loro risorse naturali agli Stati Uniti o prepararsi a essere rapiti)
BREAKING:
President Trump has sent a warning to the governments of Mexico, Cuba and Colombia that their countries could be next, per Axios. pic.twitter.com/ntIdDINlA1
â€” Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 4, 2026