Trump: ‘agli Usa serve la Groenlandia’

Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa.
Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. ANSA

Secondo Axios, il presidente Trump ha inviato un avvertimento ANCHE ai governi di Messico, Cuba e Colombia: i loro Paesi potrebbero essere i prossimi.

(I capi dei paesi confinanti con gli Stati Uniti hanno solo due opzioni: consegnare volontariamente tutte le loro risorse naturali agli Stati Uniti o prepararsi a essere rapiti)

